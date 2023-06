In Borsa vince chi si affida a un consulente Ecco la dimostrazione

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lanon è un terreno dove avventurarsi da soli. Un po’ come avviene in alta montagna, quando si è in procinto di scalare una parete impervia, è importante che il capo cordata sia una guida esperta. Fuor di metafora nel mondo degli investimenti, guadagna davvero chi sia un (bravo)finanziario, perché non solo si terrà lontano da insidie e crepacci ma raggiungerà meglio la vetta, moltiplicando il proprio tesoretto. A sfatare il mito di maneggiare in fai-da-te azioni e obbligazioni non sono i banker, ma una ricerca indipendente promossa da Excellence Consulting, secondo cui negli ultimi dieci anni le reti dei consulenti finanziari delle principali realtà, come Banca Generali e Mediolanum, hanno creato maggior valore per i propri clienti rispetto a chi si è mosso in autonomia. A dimostrarlo sono i numeri: dal 2012 ...