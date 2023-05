Traffico Roma del 31-05-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare e coda perin carreggiata interna tra l’uscita di via Trionfale via Salaria sempre in carreggiata interna code pertra Bufalotta e Prenestina in carreggiata esterna si sta in coda perma anche per un incidente tra le uscite per l’aeroporto di Fiumicino a via Tuscolana e a seguire coda pertra via Casilina e via Tiburtina ma siamo sulla tangenziale dove si sta in coda tra viale Castrense via delle Valli per incidenteintenso in direzione Stadio Olimpicoincolonnato tra la Farnesina è l’uscita per via Salaria direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24incolonnato tra la tangenziale è il raccordo anulare sulla ...