GdS – Juve | rivoluzione sul mercato | chi resta e chi parte

(Di venerdì 26 maggio 2023) 2023-05-23 08:24:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Senza Champions addio anche a Rabiot. Si rida un mix di giovani e senatori tra cui Pogba, che ha un ingaggio monstre dalla nostra inviata Fabiana Della Valle 23 maggio– Empoli Il futuro rischia di andare in fumo in 5 giorni. Da giovedì a lunedì tutto è diventato improvvisamente più cupo in casa bianconera: prima l’eliminazione ai tempi supplementari nella semifinale di ritorno di Europa League, competizione che avrebbe potuto garantire l’accesso diretto alla prossima Champions, poi la sentenza che complica la qualificazione per l’Europa che conta per la prossima stagione a cui si è aggiunta la disfatta di Empoli. Così lasi è ritrovata di nuovo catapultata lontano dalla vetta e la mancata Champions inevitabilmente condizionerebbe la prossima stagione: meno ...

Prima penalizzano per bene la, dopodiché partoriranno, forse, una riforma. 'A dire il vero una ... è inutile auspicare una riforma dellaperché continueremo a parlare del nulla. E autonomia ...... Elia (45 in due) e Bettella (53 in quattro), ma anche per loro poche soddisfazioni con l'amarezza della discesa in C per i primi due (a Crotone il romeno, con laStabia il figlio dell'ex ...Laè stata deferita per responsabilità "diretta e oggettiva" delle contestazioni fatte all'ex presidente Andrea Agnelli, a Nedved, Paratici, Cherubini e altri tre dirigenti (due del settore ...

GdS - Juve fuori dalle coppe a prescindere La UEFA porta avanti un'indagine parallela Fcinternews.it

Riformare la giustizia sportiva. Lo hanno auspicato nei giorni scorsi i ministri Abodi (Sport) e Giorgetti (economia), lo ha ribadito ieri anche il presidente del CONI Malagò. Per decenni questa rifor ...Una flotta di nuove Jeep Grand Cherokee per la Juventus. Nei giorni scorsi presso l'Allianz Stadium di Torino, Eric Laforge, responsabile del brand a livello ...