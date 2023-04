Resistenza | La Russa | Mi scuso con chi si è sentito offeso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Il revisionismo storico di Ignazio La Russa è teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza. I nostal… - ZanAlessandro : Prima Meloni con il revisionismo sulle Fosse Ardeatine, ora La Russa colpevolizza i partigiani. C’è un tentativo di… - danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - Eli74505503 : RT @Adnkronos: Resistenza, Bonaccini: 'La Russa non può fare il presidente del Senato' . #Adnkronos - zazoomblog : Resistenza Anpi: La Russa abbia la coscienza di dimettersi - #Resistenza #Anpi: #Russa #abbia -

Così il Presidente del Senato Ignazio La. "Non so poi se effettivamente è errata la notizia, ... Mi sono limitato a dire 'non è stata una delle pagine più gloriose dellapartigiana'. ...Così il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ai microfoni di 'Radio Popolare' sulla possibile richiesta di dimissioni di Ignazio Lada parte dell'Associazione Nazionale Partigiani ...Le parole di Ignazio Lasull'attentato di via Rasella hanno tenuto banco ieri a Stasera Italia , la trasmissione ... Le dichiarazioni fatte dal presidente del Senato sull'episodio della...

Lo storico Greppi spiega perché La Russa dice il falso su via Rasella e sulla Resistenza Fanpage.it

Il presidente Dem dopo le esternazioni del presidente del Senato su via Rasella: "Non è in grado di ricoprire quell'incarico". La Lega si smarca: "Nostra democrazia nata grazie ai partigiani" ...“Ignazio La Russa dovrebbe avere lui la coscienza delle dimissioni da presidente del Senato dopo le sue parole su via Rasella, perché è palesemente inadeguato al ruolo che ricopre”. Così il presidente ...