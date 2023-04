Latina | derubata da una ragazza si chiude in casa per la paura | la scippatrice si scusa con una lettera e lei torna a vivere

(Di sabato 1 aprile 2023) Lui appena maggiorenne, lei ancora minorenne, insieme vagano in motorino in un noioso pomeriggio estivo. Siamo in un piccolo paese in provincia di, quando Manuele (il nome è di...

Aveva appena ritirato la pensione all'ufficio postale quando è stata derubata da una coppia di ragazzi a bordo di un motorino. Al centro della vicenda una donna anziana, una maestra in pensione, vedov ...