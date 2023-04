GF Vip 7, la finale rinviata per un cortocircuito? Alfonso Signorini perde le staffe (Di sabato 1 aprile 2023) La finale della settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina ma un problema tecnico starebbe preoccupando parecchio i vertici. Stando a quanto vociferato in queste ore, i collegamenti non funzionerebbero in quanto ci sarebbero stati alcuni cortocircuiti nella notte. Gli addetti ai lavori starebbero facendo il possibile per risolvere la problematica ma si vocifera che potrebbe essere richiesto più di un giorno. Per tale ragione, Alfonso Signorini sarebbe stato chiamato a prendere una decisione molto importante. Grande Fratello Vip 7: cortocircuiti nella notte Sono momenti di alta tensione nello studio della settima edizione del Grande Fratello Vip poiché un problema tecnico potrebbe causare un grave danno alla trasmissione. Ma cos’è successo? Stando ai rumors, gli addetti ai lavori avrebbero riscontrato diversi cortocircuiti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023) Ladella settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina ma un problema tecnico starebbe preoccupando parecchio i vertici. Stando a quanto vociferato in queste ore, i collegamenti non funzionerebbero in quanto ci sarebbero stati alcuni cortocircuiti nella notte. Gli addetti ai lavori starebbero facendo il possibile per risolvere la problematica ma si vocifera che potrebbe essere richiesto più di un giorno. Per tale ragione,sarebbe stato chiamato a prendere una decisione molto importante. Grande Fratello Vip 7: cortocircuiti nella notte Sono momenti di alta tensione nello studio della settima edizione del Grande Fratello Vip poiché un problema tecnico potrebbe causare un grave danno alla trasmissione. Ma cos’è successo? Stando ai rumors, gli addetti ai lavori avrebbero riscontrato diversi cortocircuiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #OriettaBerti si congratula con la coppia formata da #MicolIncorvaia e #tavassi per il posto conquistato nella fin… - GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - VanityFairIt : Più il #GFvip continua la sua corsa verso la finalissima e più siamo convinti che a fare la differenza in programmi… - CineGiornale1 : “Spegnere le luci insieme”: il desiderio di Oriana per il gran finale del GF VIP 7 - FloraTrambaiol1 : RT @PrugnaS: #gfvip #nikiters da DAGOSPIA: Al Grande Fratello Vip, è nata una stella: forse reciterà, ma in una sera Nikita Pelizon, la qui… -