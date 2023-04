F1, Carlos Sainz: “C’era il ritmo per stare nei primi 3, eravamo veloci” (Di sabato 1 aprile 2023) Una giornata non brillante per la Ferrari: nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, a Melbourne, Carlos Sainz è giunto in quinta posizione e Charles Leclerc settimo. Lo spagnolo è apparso più in palla del compagno di scuderia finora in questo weekend, disputando una discreta qualifica, guadagnandosi la terza fila in partenza. Ferrari, Mercedes e Aston Martin proveranno ad approfittare della partenza dall’ultima piazza di Sergio Perez: il messicano è andato lungo in frenata in Q1 ed è finito nella ghiaia. Queste le parole dell’iberico sulla sua qualifica: “Mi fa un po’ arrabbiare essere arrivato solo quinto perché sono andato molto forte durante tutte le qualifiche e C’era un po’ di confusione durante l’outlap e il giro di preparazione che stavamo facendo per le gomme. Pensavo che ci fossero due o tre macchine in un giro veloce, le ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Una giornata non brillante per la Ferrari: nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, a Melbourne,è giunto in quinta posizione e Charles Leclerc settimo. Lo spagnolo è apparso più in palla del compagno di scuderia finora in questo weekend, disputando una discreta qualifica, guadagnandosi la terza fila in partenza. Ferrari, Mercedes e Aston Martin proveranno ad approfittare della partenza dall’ultima piazza di Sergio Perez: il messicano è andato lungo in frenata in Q1 ed è finito nella ghiaia. Queste le parole dell’iberico sulla sua qualifica: “Mi fa un po’ arrabbiare essere arrivato solo quinto perché sono andato molto forte durante tutte le qualifiche eun po’ di confusione durante l’outlap e il giro di preparazione che stavamo facendo per le gomme. Pensavo che ci fossero due o tre macchine in un giro veloce, le ...

