Benedetta Primavera: la lezione di stile (e di vita) di Loretta Goggi (Di sabato 1 aprile 2023) Ci sono programmi destinati a finire al fondo degli annali tv e altri invece destinati a lasciare un segno profondo. Benedetta Primavera appartiene di diritto alla seconda categoria, con una aggiunta non secondaria: Loretta Goggi è tornata dopo trent’anni a fare lo show in grande stile e ha saputo ridare valore alla parola varietà. Da decenni si dice che il varietà è morto, ma lo spettacolo di Rai1 ha dimostrato che non è vero, semplicemente ha cambiato pelle e se ci sono gli artisti, se ci sono le idee, se c’è la materia prima su cui lavorare, allora ecco che può tornare a graffiare. Lo dimostrano pure gli ascolti dell’ultima puntata, seguita ieri sera da 2.648.000 spettatori con il 17% di share, in risalita rispetto alla settimana scorsa. A sorpresa, una sostanziale parità con la Felicissima Sera (ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Ci sono programmi destinati a finire al fondo degli annali tv e altri invece destinati a lasciare un segno profondo.appartiene di diritto alla seconda categoria, con una aggiunta non secondaria:è tornata dopo trent’anni a fare lo show in grandee ha saputo ridare valore alla parola varietà. Da decenni si dice che il varietà è morto, ma lo spettacolo di Rai1 ha dimostrato che non è vero, semplicemente ha cambiato pelle e se ci sono gli artisti, se ci sono le idee, se c’è la materia prima su cui lavorare, allora ecco che può tornare a graffiare. Lo dimostrano pure gli ascolti dell’ultima puntata, seguita ieri sera da 2.648.000 spettatori con il 17% di share, in risalita rispetto alla settimana scorsa. A sorpresa, una sostanziale parità con la Felicissima Sera (ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamo… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 01-04-2023 — Ascolti italiani di venerdì 31 marzo 2023: 2,6 milioni (17%) per l’ultima puntata di… - andreastoolbox : Ascolti tv ieri: Benedetta Primavera e Felicissima Sera, chi ha trionfato? Vittoria a sorpresa, tutti i dati #tv… - ValeGattaLuna : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 31 marzo 2023· Benedetta Primavera risale a 2,65 mln (17%), Felicissima Sera cala a 2,54 mln (18.1… - andreastoolbox : 'Quanto è passiva': Antonino risponde all'insulto dopo l'esibizione a Benedetta Primavera #è #'Quanto #passiva':… -