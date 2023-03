(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - "Dopo l'anno incredibile che lo ha visto conquistare il mondo sia tra le corsie che nelle acque libere, dal buen retiro di Livigno, Gregorioguarda già alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove ha l'intenzione di 'sbaragliare le acque'. Nel corso di un'intervista con l'AGI, 'SuperGreg' è stato chiaro, "a Parigi farò 800 e 1500 stile libero e la 10 chilometri di fondo e vorrò dimostrare anche quello che non sono riuscito a fare alle Olimpiadi di Tokyo". Il sogno è quello di diventare il primo nuotatore al mondo a vincere l'oro olimpico sia in piscina che nella acque libere. "A Tokyo volevo dimostrare molto di più, ero arrivato con una preparazione tribolata, certo due medaglie le ho conquistate (argento 800 e bronzo 10 km acque libere, ndr) ma mi sentivo di aver lasciato qualcosa per strada - spiega il 28enne portacolori delle Fiamme Oro allenato da Fabrizio ...

Ed è sempre più nella storia del nuoto mondiale Parlando della sua preparazione,spiega, 'mi alleno per la maggior parte in piscina dove si riesce a lavorare meglio sulla tecnica ma ...impegni. Under 19 d'Eccellenza: lunedì (27 marzo) contro Perugia Basket. All'andata fu 57 -... Vandi, Samorí 4, Zonghetti 7, Ceccoli 4, Liberati 4, Branca 1, Borla 6, Cosma,11, ...impegni. Under 19 d'Eccellenza: lunedì (27 marzo) contro Perugia Basket. All'andata fu 57 -... Vandi, Samorí 4, Zonghetti 7, Ceccoli 4, Liberati 4, Branca 1, Borla 6, Cosma,11, ...

Paltrinieri: "Ai prossimi Giochi voglio di più" AGI - Agenzia Italia

In un'intervista all'AGI 'SuperGreg' parla di Parigi 2024 e del suo futuro AGI - "A Parigi farò 800 e 1500 stile libero e la 10 chilometri di fondo". Lo ha detto all'AGI, Gregorio Paltrinieri in merit ...A poco più di un anno dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, il nuoto azzurro può già dirsi pronto per l’occasione. Con i campionati mondiali ed europei sono arrivati infatti ottimi risultati per la s ...