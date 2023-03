**Musica: classifiche album, subito in vetta 'Memento Mori' dei Depeche Mode** (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Novità in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi/Gfk. Arriva il ciclone Depeche Mode che, con il loro album 'Memento Mori' conquistano subito, appena entrati in classifica, il gradino più alto del podio. Grande salto in avanti per i Pink Floyd che con 'The Dark Side of The Moon' balzano dal 29mo al secondo posto. Perde un posto, assestandosi in terza posizione, Lazza con 'Sirio'. 'Il coraggio dei bambini' di Geolier si piazza in quarta posizione (era terzo) mentre scivola dal quarto al quinto posto 'Rave, eclissi' di Tananai. Resta al sesto posto rispetto ad una settimana fa 'Milano Demons' di Shiva, così come rimane al settimo 'Materia Pelle' di Marco Mengoni. Seconda new entry della settimana, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Novità inalla classifica deglipiù venduti della settimana stilata da Fimi/Gfk. Arriva il cicloneMode che, con il loro' conquistano, appena entrati in classifica, il gradino più alto del podio. Grande salto in avanti per i Pink Floyd che con 'The Dark Side of The Moon' balzano dal 29mo al secondo posto. Perde un posto, assestandosi in terza posizione, Lazza con 'Sirio'. 'Il coraggio dei bambini' di Geolier si piazza in quarta posizione (era terzo) mentre scivola dal quarto al quinto posto 'Rave, eclissi' di Tananai. Resta al sesto posto rispetto ad una settimana fa 'Milano Demons' di Shiva, così come rimane al settimo 'Materia Pelle' di Marco Mengoni. Seconda new entry della settimana, ...

