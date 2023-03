Vieri | “Retegui è promettente | ma deve giocare e migliorare ancora molto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Vieri: 'Chi critica gli oriundi è un poveretto, Retegui promettente! Su Raspadori...' - infoitsport : Vieri su Retegui: 'Promettente ma deve giocare e migliorare molto' - ChiamarsiBomber : #Vieri dice la sua su #Italia #Mancini, #Conte, #Retegui tra elogi e critiche - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Vieri: 'Inter, ruolino inaccettabile con un Lukaku assente. Retegui? Promettente. Sugli oriundi polemiche da poveretti'… - infoitsport : Vieri: 'Mancini ha ragione su Retegui, chi critica gli oriundi è un poveretto con mentalità da dinosauro' -

Estratto dell'articolo di Mirko Graziano per www.corriere.it Bobo, la stagione entra nella fase decisiva. Scudetto ormai assegnato, e nel frattempo il calcio italiano è tornato protagonista anche in Europa. Si aspettava un Napoli simile ...... IntervistaCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCommenta per primo Christiandice la sua sull'Italia di Mancini. L'ex attaccante della Nazionale ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera : 'è promettente , impatto positivo. Davvero un bel gol quello ...

Vieri: "Retegui è promettente, Scamacca è indietro. Chi critica gli oriundi è un poveretto" TUTTO mercato WEB

Bobo Vieri hai rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla nazionale e a Raspadori: “Mateo Retegui è un calciatore a mio avviso molto ...foto di www.imagephotoagency.it Le parole di Christian Vieri in un'intervista al Corriere della Sera. Ecco il pensiero su Retegui. "È promettente, impatto positivo. Ha ancora una volta avuto ragione ...