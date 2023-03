Criscitiello: «L’Inter non può perdere Bastoni, figuraccia Skriniar! No a un acquisto» (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel mercoledì appena concluso si è tenuto un vertice in casa Inter fra la dirigenza e l’agente di Bastoni, Tinti (vedi articolo). Per Criscitiello questo è un buon segnale per ripartire dopo la brutta esperienza con Skriniar. DIFESA DA RISISTEMARE – Da Sportitalia Mercato, Michele Criscitiello riepiloga il mercoledì delL’Inter: «Non è stata una giornata interlocutoria, ma di approfondimenti importanti per il rinnovo di Alessandro Bastoni e non solo. L’Inter si muove per il futuro, deve farlo per forza perché la figuraccia su Milan Skriniar resta. L’assenza di Skriniar l’anno prossimo è oggettiva, non puoi perdere anche Bastoni e devi fare un acquisto. Che non sarà, molto probabilmente, Giorgio Scalvini». Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel mercoledì appena concluso si è tenuto un vertice in casa Inter fra la dirigenza e l’agente di, Tinti (vedi articolo). Perquesto è un buon segnale per ripartire dopo la brutta esperienza con Skriniar. DIFESA DA RISISTEMARE – Da Sportitalia Mercato, Micheleriepiloga il mercoledì del: «Non è stata una giornata interlocutoria, ma di approfondimenti importanti per il rinnovo di Alessandroe non solo.si muove per il futuro, deve farlo per forza perché lasu Milan Skriniar resta. L’assenza di Skriniar l’anno prossimo è oggettiva, non puoianchee devi fare un. Che non sarà, molto probabilmente, Giorgio Scalvini». Inter-News - ...

