Raimondo Todaro prossimo ad abbandonare “Amici” | chi è il suo sostituto

(Di mercoledì 29 marzo 2023)in questi anni si è fatto conoscere dal grande pubblico in primis per essere stato professionista di Ballando con le stelle e successivamente per aver preso parte al programma di Canale 5. Era l’edizione del 2020, infatti, quando la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto al ballerino di rivestire il ruolo di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... strac_ciatella : raga io da sempre contro todaro MA IN QUESTO CASO lui non c'entra niente, è sempre stata la Celentano (o la cucca)… - 10_Zayn_ : RT @flw3rr: un esemplare di raimondo todaro che guarda mattia e christian: #amici21 - robeyfenty : sono così raffreddata che ho la voce di Raimondo Todaro - lookmeintheye_s : RT @flamsmedia: fancam edit samu x paky x alessio x panamera ndg nicolo di girolamo ennedigi amici22 ballo hip hop modern emanuel lo alessa… - Martyriccel92 : Unpopular opinion : Raimondo Todaro dice un sacco di verità. #amici22 -

Da lontano, tra i commenti, gli auguri di tanti colleghi del mondo dello spettacolo: da Orietta Berti a, passando per Luca Ward e Marco Liorni . E ancora Elena Sofia Ricci, Benedetta ...... 'Sto ca**o di microfono mi ha rotto il ca**o' Nonostante gli allievi di Amici 22 sappiano bene che ogni giorno è una sfida nuova e che ogni prova è a sé l'allievo dinon ha preso ...'In una settimana sei migliorato un sacco', ha scritto, mentre Lorella Cuccarini e Elena Sofia Ricci gli hanno augurato di tornare presto in televisione. L'opinionista, lanciato come ...

Raimondo Todaro verso l'addio ad "Amici", pronto il sostituto CataniaToday

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono scambiato un bacio durante l'esibizione di ballo sotto i riflettori di 'Amici', ...