Autista bus turistici sospeso per critiche social sul traffico, sindacato in piazza: "Anche l'assessore sbigottito" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAutista sospeso per le critiche al traffico cittadino, al Comune di Napoli e alla Regione Campania: il sindacato di base è sceso in piazza, per protestare contro il provvedimento. Questa mattina una delegazione della Federazione Regionale Campania Usb – della quale il conducente è dirigente sindacale – si è radunata presso Parco Castello per manifestare solidarietà al lavoratore della City Sightseeing Napoli. "La delegazione Usb – afferma una nota – si è poi spostata presso la sede della società City Sightseeing Napoli, in Via Paolo Emilio Imbriani, dova ha effettuato una breve sosta, ed infine si è fermata presso Palazzo San Giacomo, dove è stata ricevuta dalla segreteria dell'Assessora al Turismo ed alle Attività Produttive Teresa Armato, in rappresentanza ...

