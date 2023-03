Ue, 2035: stop alla vendita di auto a motore termico (Di martedì 28 marzo 2023) I ministri dell’Energia dell’Ue hanno deciso che, a partire dal 2035, non verranno più vendute le auto a motore termico. La posizione dell’Italia L’Italia si è astenuta in sede di Consiglio Ue Energia sul voto al Regolamento sulle emissioni auto. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “L’Italia prende nota della dichiarazione scritta della Commissione sul Considerando 11 del nuovo Regolamento sulle emissioni delle automobili e dei furgoni, relativo all’immatricolazione dopo il 2035 dei veicoli con motore endotermico che funzioneranno – con combustibili neutri in termini di CO2…”. La decisione della Commissione “…Il riconoscimento da parte della ... Leggi su zon (Di martedì 28 marzo 2023) I ministri dell’Energia dell’Ue hanno deciso che, a partire dal, non verranno più vendute le. La posizione dell’Italia L’Italia si è astenuta in sede di Consiglio Ue Energia sul voto al Regolamento sulle emissioni. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “L’Italia prende nota della dichiarazione scritta della Commissione sul Considerando 11 del nuovo Regolamento sulle emissioni dellemobili e dei furgoni, relativo all’immatricolazione dopo ildei veicoli conendoche funzioneranno – con combustibili neutri in termini di CO2…”. La decisione della Commissione “…Il riconoscimento da parte della ...

