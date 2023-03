Lisbona, attacco a un centro islamico: due persone uccise a coltellate, diversi feriti - Arrestato un afghano (Di martedì 28 marzo 2023) L'attentatore avrebbe problemi mentali L'aggressore, un rifugiato afghano di circa 40 anni, soffrirebbe di problemi psichici e il suo sarebbe un gesto isolato. L'uomo ha perso la moglie in un centro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) L'attentatore avrebbe problemi mentali L'aggressore, un rifugiatodi circa 40 anni, soffrirebbe di problemi psichici e il suo sarebbe un gesto isolato. L'uomo ha perso la moglie in un...

