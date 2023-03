Spagna, De La Fuente: «Vogliamo arrivare primi nel giorne, ma sappiamo che…» (Di lunedì 27 marzo 2023) Luis De La Fuente, commissario tecnico della Nazionale spagnola, ha parlato alla vigilia del match contro la Scozia Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha parlato in conferenza del match contro la Scozia. LE PAROLE – «Quella con la Scozia è una partita importante e difficile contro un avversario forte, con tanti giocatori che militano in Premier League. Questo la dice lunga sul livello di questa squadra. Spagna favorita per la qualificazione? Non esistono avversari deboli, e non è un luogo comune. A maggior ragione a livello internazionale. L’obiettivo è essere primi nel girone. Non sarà facile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Luis De La, commissario tecnico della Nazionale spagnola, ha parlato alla vigilia del match contro la Scozia Luis De La, ct della, ha parlato in conferenza del match contro la Scozia. LE PAROLE – «Quella con la Scozia è una partita importante e difficile contro un avversario forte, con tanti giocatori che militano in Premier League. Questo la dice lunga sul livello di questa squadra.favorita per la qualificazione? Non esistono avversari deboli, e non è un luogo comune. A maggior ragione a livello internazionale. L’obiettivo è esserenel girone. Non sarà facile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

