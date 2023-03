E’ corsa a due per il bomber della Premier: Inter e Juve ci provano (Di sabato 25 marzo 2023) Il derby ‘d’Italia’ si gioca anche sul mercato. Le due big di A tentano il tutto per tutto per il nuovo centravanti. Possibile assalto in estate Complici alcune situazioni legate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 25 marzo 2023) Il derby ‘d’Italia’ si gioca anche sul mercato. Le due big di A tentano il tutto per tutto per il nuovo centravanti. Possibile assalto in estate Complici alcune situazioni legate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : LE AZZURRE VINCONO ANCORA ???? L’Italia femminile del curling è semplicemente strepitosa: due vittorie su due, in co… - LEBBY4EVER : RT @PaoloOchi: Questi personaggi devono andare in carcere non e' possibile nel 2023 vedere ancora queste corse clandestine.?????? - xenonian1 : RT @PaoloOchi: Questi personaggi devono andare in carcere non e' possibile nel 2023 vedere ancora queste corse clandestine.?????? - Achille03415924 : RT @PaoloOchi: Questi personaggi devono andare in carcere non e' possibile nel 2023 vedere ancora queste corse clandestine.?????? - sofia_vasto : RT @PaoloOchi: Questi personaggi devono andare in carcere non e' possibile nel 2023 vedere ancora queste corse clandestine.?????? -