Stipendio insegnanti aumentato già dal 2023, c’è un primo accordo: le cifre (Di giovedì 23 marzo 2023) Aumentano gli stipendi degli insegnanti, ma a quanto ammontano le nuove entrate? Tutto sul primo accordo nel settore scuola. Il precariato degli insegnanti ha aperto non poche polemiche, motivo per cui si è iniziato a pensare ad una maggiorazione per quanto riguarda gli stipendi, troppo spesso bassi. È infatti di questi giorni la notizia in merito al nuovo aumento di stipendi degli insegnanti che arriverà già in questo 2023. Nuovi stipendi per gli insegnanti, arrivano gli aumenti – grantennistoscana.itAumento che arriva dopo l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro “Istruzione e ricerca” 2019-2021 firmato a novembre 2022. Bisogna fare chiarezza su diversi punti però, per capire a quale personale arriveranno gli aumenti e ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023) Aumentano gli stipendi degli, ma a quanto ammontano le nuove entrate? Tutto sulnel settore scuola. Il precariato degliha aperto non poche polemiche, motivo per cui si è iniziato a pensare ad una maggiorazione per quanto riguarda gli stipendi, troppo spesso bassi. È infatti di questi giorni la notizia in merito al nuovo aumento di stipendi degliche arriverà già in questo. Nuovi stipendi per gli, arrivano gli aumenti – grantennistoscana.itAumento che arriva dopo l’per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro “Istruzione e ricerca” 2019-2021 firmato a novembre 2022. Bisogna fare chiarezza su diversi punti però, per capire a quale personale arriveranno gli aumenti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FioriePois : @Uni91070952 Bravi insegnanti fanno, dei propri allievi, persone consapevoli e mentalmente libere. Ma insegnanti co… - salamandralbero : @AnnaMonia_A Se pagassero un vero stipendio agli insegnanti e se facessero i concorsi per le assunzioni. E se non s… - difesapopolo : Il ministro Valditara si è speso a più riprese in proposito e adesso parla di “compimento” dell’impegno assunto con… - CorriereCitta : Quando arriva l’aumento dello stipendio per gli insegnanti? Il calendario completo - prof_povero : @orizzontescuola Ben 23€ LORDI di aumento per gli insegnanti ?? Non saranno troppi 23 euro LORDI? Poi quando si trat… -