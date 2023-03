Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e Rai sono le fonti di informazione più affidabili per i parlamentari (Di giovedì 23 marzo 2023) Sky TG24 è invece in testa fra i canali all - news (83%), distanziando RaiNews24 e TgCom24. Il Sole 24 Ore è il giornale cartaceo più consultato dai parlamentari. Il 93% degli intervistati l'ha letto ... Leggi su spotandweb (Di giovedì 23 marzo 2023) Skyè invece in testa fra i canali all - news (83%), distanziando RaiNews24 e TgCom24. Il24 Ore è il giornale cartaceo più consultato dai. Il 93% degli intervistati l'ha letto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Un gigantesco errore pensare di ricattare la Ue sulla ratifica del Mes: anche per impostare trattative non bastano… - matteosalvinimi : Questa mattina a Ponte (Benevento), per l’avvio degli scavi per la galleria “Telese – Vitulano” per la nuova Linea… - Ori1449 : @GnldNeolife @StefanoSplendo2 Son stato frainteso..non voglio stabilirmi alle Canarie..sono isolofobico..ci andrò d… - LaRegin87818789 : RT @laura99164560: Allevamenti, nuovo fronte dell’Italia contro la Ue. Ecco perché - Il Sole 24 ORE Il paese meno sensibile - fendente1 : RT @laura99164560: Allevamenti, nuovo fronte dell’Italia contro la Ue. Ecco perché - Il Sole 24 ORE Il paese meno sensibile -