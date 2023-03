Michelangelo Pistoletto | La Pace Preventiva

(Di giovedì 23 marzo 2023) Da giovedì 23 marzo a domenica 4 giugno Palazzo Reale presenta “La”, una mostra – installazione di Michelangelopensata appositamente per la suggestiva Sala delle Cariatidi. Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, Cittadellarte – Fondazionein collaborazione con Skira, la mostra è curata da Fortunato D’Amico ed è parte di Milano Art Week (11-16 aprile 2023), la manifestazione diffusa coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in collaborazione con miart, che mette in rete le principali istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città che si occupano di arte moderna e contemporanea, con una programmazione dedicata di mostre e attività. Il Labirinto di Michelangeloè il percorso della ...

Le scuole di Casalmaggiore unite per la pace. E non solo: contro tutte le mostruosità create dall'uomo, in materia ambientale e di relazioni. La proposta è giunta dall'artista, che con Casalmaggiore collabora grazie all'Atletica Interflumina, che infatti realizzerà l'installazione "Terzo Paradiso" sull'aia di Cascina Sereni. Coordinate da Carlo ...[ TUTTE LE INFORMAZIONI ] '. Infinity', la mostra al Chiostro del Bramante E' arrivata, al Chiostro del Bramante, la mostra '. INFINITY'. Cinquanta opere ...Imbrattata l'opera d'arte ambientale il ' Terzo Paradiso' di, collocata sul lungomare appena prima della frontiera con la Francia, a Ventimiglia. Scritte in inglese e in francese sono, infatti, apparse sui m assi a forma di otto ...