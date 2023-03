(Di giovedì 23 marzo 2023) Paulo, ex attaccanteghese con un passato anche al Milan e al, ha commentato il sorteggio che ha visto l’trovare proprio il club di Lisbona. In esclusiva per SportItalia.it, l’ex giocatore si è soffermato anche sul doppio confronto con il. SFIDA EUROPEA – Pauloha commentato così il doppio confronto tra: «Penso che l’volesse ile viceversa. La squadra di Schmidt sta vivendo un grande momento, mentre i nerazzurri hanno l’per essere tornati a giocare un quarto di finale. Credo sia una sfida da 50 e 50, può succedere di tutto. Nelle partite a eliminazione diretta la fortuna conta per andare avanti. L’ne ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Futre: «Inter fortunata col Porto. Entusiasmo contro il Benfica» - - FcInterNewsit : Futre: 'Inter-Benfica sfida equilibrata, sarà importante anche avere fortuna' - ntomc : Porto-Inter è stata la scusa per parlare di nuovo col grande Paulo Futre, un mattacchione del calcio, il Maradona p… -

Due dell'uno della Roma. E basta, niente più. Non è uno spettacolo piacevole da vedere, ... Un poco come accadeva in Italia quando importavamo i migliori calciatori europei, tipo, che fu ...Due dell'uno della Roma. E basta, niente più. Non è uno spettacolo piacevole da vedere, ... Un poco come accadeva in Italia quando importavamo i migliori calciatori europei, tipo, che fu ...

Futre: "Inter-Benfica sfida equilibrata, sarà importante anche avere fortuna" Fcinternews.it

L'Ad dell'Inter, Beppe Marotta, potrebbe sconvolgere i piani di calciomercato della Roma per un top a parametro zero ...Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho calamita l'attenzione importante dei bookmakers. Cosa sta succedendo.