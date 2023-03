Colpito alla testa da una pressa: muore contabile 53enne (Di giovedì 23 marzo 2023) Tragico incidente sul lavoro in un cantiere privato nella zona di Maregrosso a Messina. Giacomo Marcimino, 53 anni, è morto questa mattina dopo essere stato Colpito alla testa da un oggetto pesante, forse una pressa che stava per essere... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 marzo 2023) Tragico incidente sul lavoro in un cantiere privato nella zona di Maregrosso a Messina. Giacomo Marcimino, 53 anni, è morto questa mattina dopo essere statoda un oggetto pesante, forse unache stava per essere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulio_galli : RT @LegacoopN: ??Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha generato una tragedia umanitaria. Per rendere concretamente operativo il sos… - Nicola23453287 : RT @LegacoopN: ??Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha generato una tragedia umanitaria. Per rendere concretamente operativo il sos… - paolobura1 : @ravel80262268 Colpito alla testa...rallentando si riesce a vedere - rubyshui : però vi dirò alla fine ho amato tutta la storia e non vorrei fosse finita altrimenti in tutto questo mi viene da sb… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: MONTERO a Sportitalia: 'Quando sono arrivato alla Juventus da giocatore, mi ha colpito l'organizzazione che c'era all'in… -