(Di lunedì 20 marzo 2023) Stop. Al via il progetto per l’evoluzione del sistema di vendita: da marzo abbonamentisu tessera Io Viaggio,ricaricabili, a data fissa, unidirezionali.

Il primo passo sono gli abbonamenti ma presto tutto diventerà elettronico o digitale:si prepara a direai biglietti di carta per viaggiare. Il sistema ferroviario lombardo ha dato il via al percorso che manderà in soffitta definitivamente i vecchi ticket cartacei. Da ...Gli abbonamenti solo su tessera elettronica Il primo passo del percorso è l'agli abbonamenti ... In preparazione a questo passaggio, nel mese di gennaioha dato il via a una campagna di ...carta, benvenuti biglietti elettronici.ha iniziato il percorso che porterà all'abbandono definitivo dei titoli di viaggio cartacei. Si parte dagli abbonamenti, settimanali, mensili e ...

Trenord, addio alla carta: da maggio solo biglietti elettronici e digitali L'Eco di Bergamo

Trenord dice addio alla carta e passa al biglietto solo elettronico o digitale. Grossa novità per chi si sposta con i mezzi di Trenord. Il primo passo del percorso è l’addio agli abbonamenti cartacei: ...Bergamo – Dopo oltre 25 anni di onorato servizio il Comitato Pendolari Bergamaschi chiude, anzi – come dicono loro stessi nell’annuncio che hanno fatto su Facebook – “abbassano le serrande”. Il motivo ...