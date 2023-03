Giulia Schiff al processo per nonnismo: «Mi frustavano mentre gli altri dicevano “più forte”. Non ero padrona del mio corpo» (Di lunedì 20 marzo 2023) «Mi frustavamo e qualcuno diceva: “più forte”». È solo una delle tante frasi del racconto choc di Giulia Schiff, l’ex allieva dell’Aeronautica Militare, che ha denunciato di essere stata vittima di mobbing e nonnismo. Le dichiarazioni fanno riferimento a quanto accaduto nell’aprile del 2018 durante il cosiddetto «battesimo del volo» a Latina, il rito di passaggio per conseguire il brevetto di pilotaggio. La 24enne, che si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico di otto sergenti dell’Aeronautica, oggi – 20 marzo – ha testimoniato in aula davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Laura Morselli. È stata ascoltata prima dal pm Elisabetta forte e poi dal suo avvocato Massimiliano Strambelli, con il quale ha ricostruito quanto accaduto 5 anni fa. Il video choc delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) «Mi frustavamo e qualcuno diceva: “più”». È solo una delle tante frasi del racconto choc di, l’ex allieva dell’Aeronautica Militare, che ha denunciato di essere stata vittima di mobbing e. Le dichiarazioni fanno riferimento a quanto accaduto nell’aprile del 2018 durante il cosiddetto «battesimo del volo» a Latina, il rito di passaggio per conseguire il brevetto di pilotaggio. La 24enne, che si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico di otto sergenti dell’Aeronautica, oggi – 20 marzo – ha testimoniato in aula davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Laura Morselli. È stata ascoltata prima dal pm Elisabettae poi dal suo avvocato Massimiliano Strambelli, con il quale ha ricostruito quanto accaduto 5 anni fa. Il video choc delle ...

