Rtl 102.5 è la radio ufficiale del nuovo tour di Francesco Renga e Nek (Di venerdì 10 marzo 2023) MILANO – Francesco Renga e Nek sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia” i due artisti hanno raccontato il loro incontro artistico, il singolo “L’infinito più o meno” e la volontà di intraprendere un tour insieme. RTL 102.5 È LA radio ufficiale DEL tour DI Renga E NEK, IN PARTENZA IL 5 SETTEMBRE DALL’ARENA DI VERONA In attesa dell’evento celebrativo del prossimo 5 settembre, che vedrà Francesco Renga e Nek Filippo Neviani protagonisti di uno straordinario concerto all’Arena di Verona, per festeggiare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica, si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 marzo 2023) MILANO –e Nek sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia” i due artisti hanno raccontato il loro incontro artistico, il singolo “L’infinito più o meno” e la volontà di intraprendere uninsieme. RTL 102.5 È LADELDIE NEK, IN PARTENZA IL 5 SETTEMBRE DALL’ARENA DI VERONA In attesa dell’evento celebrativo del prossimo 5 settembre, che vedràe Nek Filippo Neviani protagonisti di uno straordinario concerto all’Arena di Verona, per festeggiare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica, si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago ...

