I rapinatori incastrati dal video trap | la vittima li riconosce e finiscono in galera

(Di sabato 28 gennaio 2023) Cinque giovani tra cui un minorenne sono finiti in carcere con l’accusa di rapina e lesioni aggravate a Milano. Quattro di loro hanno tra i 19 e i 28 anni. Le identificazioni sono state facilitate da una canzone pubblicata da unper: ladella rapina ha riconosciuto gli aggressori tra i partecipanti al filmato. L’indagine è cominciata con la denuncia di un cittadino egiziano che risale al 22 gennaio 2022: era stato rapinato in via Giambellino alle 3,30 di notte da cinque ragazzi che gli avevano portato via il monopattino. Per rubarlo i cinque l’hanno aggredito con calci e pugni procurandogli fratture alle ossa del naso e del perone. E prendendogli anche i 300 euro in contanti che aveva nel portafogli e un paio di cuffie wireless. Trasportato presso l’ospedale San Paolo, il 26enne è stato dimesso poi con una prognosi iniziale di 30 ...