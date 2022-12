Ultime Notizie – Covid | Schillaci | “Dati in calo | Ffp2 a Capodanno con anziani o fragili”

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Vorrei tranquillizzare tutti, isettimanali dell’Iss dimostrano che nell’ultima settimana i casi” in Italia “sono in diminuzione e lo stesso i pazienti in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. E’ una situazione tranquilla, isono in“. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, ospite del programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno, delineando il quadro delin Italia mentre si guarda con attenzione all’aumento dei contagi in Cina e in particolare alla variante Gryphon. “Stiamo seguendo il bollettino settimanale dell’Iss, quindi seguiamo l’incidenza e i, laddove aumenti l’incidenza consiglieremo al chiuso l’impiego della mascherina. Ma oggi non siamo in questa situazione” ha spiegato ...

I cattolici di Roma accompagnano Benedetto XVI "nel momento della lotta e della prova": lo ha detto il cardinale Angelo De Donatis , vicario del Papa per la sua diocesi, in una celebrazione dedicata ...Arriva il e cresce l'ansia per i fuochi d'artificio illegali. Come spesso accade in questo periodo, sul mercato illegale vengono messi in vendita diversi e nuovi tipi di esplosivi. Quest'anno a ... Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina Inferno di lamiere poco dopo le 18.30 di ieri dopo lo contro fra due veicoli, grave incidente serale nel Modenese, un ferito soccorso dal 118 ...Un anno, il 2022, in cui la città di Bari non si è arresa, dopo l’emergenza sanitaria. E un 2023 che sarà caratterizzato dall’avvio di grandi cantieri e da ...