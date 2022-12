Traffico Roma del 31-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati la polizia locale Ci segnala in zona Battistini un incidente su via del Forte Braschi poco dopo il bivio per via Mattia Battistini rallentamenti in direzione Piazza Clemente XI autunno in coda ancora per incidente su via Salaria in prossimità del raccordo anulare in uscita daal via la maratona agara podistica di 10 km partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla passando per bocca della verità e Piazza Venezia al momento è chiusa al transito viale delle Terme di Caracalla tra Largo vittime del terrorismo e Piazzale Numa Pompilio contestualmente chiuse anche le corsie laterali nelle due direzioni deviate 40 linee di bus in corso una manifestazione in zona Casal dei Pazzi nei pressi della casa di reclusione di Rebibbia possibili quindi difficoltà di circolazione nell’area ...