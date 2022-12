Il 2022 è stato un anno difficile per clima ed energia Ma c’è ancora una piccola speranza

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilundi grandi trasformazioni e di grosse difficoltà. Per valutare cosa ci aspetta l’prossimo, potremmo partire dal fatto che ilil cinquantenario della pubblicazione dello studio I Limiti dello Sviluppo del 1972. Non era una profezia, ma un’analisi delle tendenze in corso. Diceva che, se niente cambiava, ci si poteva aspettare l’inizio di un declino irreversibile dell’economia mondiale nei primi decenni del XXI secolo. Il risultato dell’effetto combinato dell’esaurimento delle risorse naturali e dell’inquinamento. Sono fenomeni che avvengono su un arco pluridecennale, ma gli eventi delsono in linea con la traiettoria già delineata 50 anni fa. Oggi il “Sistema Mondo” sembra una di quelle vecchie automobili che perdono pezzi da ...

Today.it

Un elettorato che sembrerebbe non esseredeluso: 87,9% di chi votò FdI alle politiche oggi ... ma se la canta e se la suona Meloni chiude ilsopra il 30%, i sondaggi premiano FdI e la ...A indignare l'opinione pubblica èanche il secondo video apparso sulle reti sociali: le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano come la piscina si svuoti nel giro di pochi ... Il 2022 è stato l'anno che ci ha mostrato la realtà del cambiamento climatico Tanto attese e tanto deludenti: da The First Lady a The Time Traveler's Wife, anche quest'anno ci sono state serie tv che - nonostante le ottime premesse - non ci hanno proprio convinto.. Fermato per un controllo nella notte a Milano MILANO, 30 DIC - Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, rapper milanese di 20 anni, è stato denunciato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso alla gu ...