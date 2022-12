De Laurentiis | Vi auguro un anno di serenità e salute | per tutti non solo per i nostri straordinari tifosi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Aurelio De, presidente del Napoli, tramite il proprio profilo Twitter ha dichiarato: "Desidero fare i miei auguri più sinceri aper un 2023 che raccolga quello che di buono c’è stato nell’che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterriti. La guerra, innanzi tutto, con le sue atrocità sulla gente uccisa dalle bombe e dai combattimenti, ma anche dalle conseguenze indirette ma altrettanto terribili come la crisi economica, l’ondata di profughi, l’incertezza generale che regna sul mondo. E poi il Covid, che non è certo scomparso e che purtroppo si sta riproponendo con forza. Senza dimenticare la tragedia di Ischia. Ma il 2022 ha avuto anche segnali positivi. La nostra economia cerca di rialzare la testa. Il turismo si è ripreso, in particolare a Napoli gremita di visitatori da mesi. Il Napoli ha ...

Corriere dello Sport

