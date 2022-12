Sequestrati circa 2 000 Kg di fuochi d’artificio | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIn concomitanza delle festività natalizie e di fine anno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, anche in ottemperanza a specifiche direttive impartite dall’Autorità di Governo e attuate sul piano tecnico-operativo in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intensificato l’attività di prevenzione e repressione in materia di fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici. In tale contesto, sono state condotte diverse operazioni di servizio che, complessivamente, hanno portato al sequestro di2.000 Kg. di merce illegalmente prodotta e/o detenuta per il commercio e alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie di 5 persone, di cui una tratta inin flagranza di reato. Fra le operazioni di maggiore interesse, si segnala quella condotta in Villa ...