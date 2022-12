Roma si stringe in preghiera per il suo Vescovo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 dicembre 2022)– Una grandecorale, tutta una città riunita spiritualmente per accompagnare, in queste ore di dolore, Benedetto XVI. Dando seguito all’invito di Papa Francesco, la Diocesi diprega per la salute del Papa emerito. Gremita la cattedrale di San Giovanni in Laterano, dove il cardinal De Donati, vicario del Papa per la città di, presiede la celebrazione. “Noi siamo qui per accompagnarlo con la nostrafiduciosa, per sostenerlo con tutto il nostro affetto, per esprimere a Dio la gratitudine di questa diocesi che lui ha amato tanto e servito con disinteressato amore“, le parole del porporato durante l’omelia. “Ci piace pensare – aggiunge – che il nostroemerito ’Giuseppe’, ora sia tenuto per mano da San Giuseppe che lo aiuta a mantenere sempre vivo ...