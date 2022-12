Putin scommette su Xi Jinping | “Rafforziamo la nostra alleanza”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirchiede al suo omologo cinese Xidi rafforzare la cooperazione militare tra Russia e Cina. L’incontroe Xi è avvenuto in collegamento video, oggi venerdì 30 dicembre.ha elogiato le relazioni russo-cinesi come le migliori di sempre, durante il suo colloquio con il presidente Xie Xi. Foto Ansa/Epa Alexei Druzhinina Xi: “Ti aspetto a Mosca“ La guerra in Ucraina va avanti e Mosca si affida a Pechino (che però di recente ha espresso preoccupazione per il fatto che non si arrivi a un cessate il fuoco). Il presidente russo ha detto di attendere il suo omologo a Mosca nella primavera del 2023 per una visita di Stato. “Non ho dubbi che troveremo l’occasione per incontrarci di ...

