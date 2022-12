L’occhio dello specchio di Liana Badr | cronaca di un assedio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) di Federica Pistono*è una scrittrice, poetessa e regista palestinese, la cui vita somiglia a quella di tanti esuli palestinesi della sua generazione, segnata dalla perdita della patria e accompagnata ovunque dalla nostalgia e dal senso di spaesamento. Nata nel 1950 a Gerusalemme, è cresciuta a Gerico, citta? che ha dovuto abbandonare nel 1967 per trasferirsi in Giordania. Dopo gli eventi del cosiddetto ‘settembre nero’ del ’70, si è rifugiata a Beirut, teatro, dal 1975 al 1990, della guerra civile libanese. Uno dei momenti più cruenti del conflitto è rappresentato dalla strage del campo profughi palestinese di Tal al-Za? tar del 1976, un episodio destinato a essere rievocato nel romanzo. Con gli accordi di Oslo del 1993, riesce finalmente a tornare in Palestina e a ...