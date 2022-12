iPhone 14 Plus spinge Apple a cambiare strategia con iPhone 15

(Di venerdì 30 dicembre 2022)è “seriamente” preoccupata per l’andamento delle vendite di14, la variante non Pro da 6,7 ??pollici della serie ?14?. Per la serie15 che sarà lanciata a fine 2023 sta valutando unamarketing differente perre la vendita anche dei modelli non Pro. L’esigua differenza di prezzo e le specifiche hardware troppo simili ai modelli dello scorso anno hanno reso14 e14poco appetibili. Recensione14 Pro Max14vende poco Se ti proponessi di acquistare per 1000€ uno ...

macitynet.it

Allo stesso tempo, appare evidente che il medesimo benefit non coinvolgerà l'15 standard e nemmeno l'15(se verrà riconfermato per la prossima serie 2023). In pratica, per questi ...Questo taglio dovrebbe riguardare però solo15 ed15mentre per i modelli Pro non dovrebbero esserci novità. La scelta di adottare questa nuova strategia sarebbe legata allo scarso ... La strategia fallita su iPhone 14 Plus cambierà quella su iPhone 15 Addio ai bordi ad angolo retto delle recenti serie di iPhone e spazio a un design più arrotondato, come quello dei vecchi iPhone X e 11.Apple ridurrà il costo del suo iPhone 15 Plus rispetto ad iPhone 14 Plus e introdurrà tante novità interessanti.