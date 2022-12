Il ricordo di Klopp su Pelè | “E’ stato un onore stringergli la mano | mi regalò una sua maglia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, ha ricordato, scomparso ieri all’età di 82 anni. Queste le sue parole in conferenza stampa, prima del match contro il Leicester: “In queste ore mi sono passate tante cose per la mente, ho pensato a mio padre che mi diceva sempre: ‘Qualunque cosa accadrà in futuroe sarà sempre il più grande’. Io ero troppo piccolo per rendermi conto delle sue qualità, poi è chiaro che ho visto tanti suoi video”. Poi aggiunge: “Poi ho pensato al mio caro amico Beckenbauer che ha giocato con lui in America negli ultimi anni delle rispettive carriere, poi a quando l’ho incontrato. E’ un bellissimoper me, era il mio compleanno e mila sua maglietta, èunparlarci, stringerci la ...