Ex ballerino bistrattato ad Amici diventa étoile internazionale | i complimenti di Roberto Bolle

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Alessandra Celentano difficilmente sbaglia un colpo, e anche questa volta ha avuto ragione: il suo allievo Alessandro Cavallo, exdi20 di Maria De Filippi, è entrato a far parte di una prestigiosissima compagnia di danza e attualmente è impegnato in un tour che toccherà le più grandi capitali europee e non solo. Una carriera incredibile, quella delpugliese, che prosegue tutta in salita. Dallo studio di20 ai palchi internazionali: l’ascesa delAlessandro Cavallo Concorrente della della ventesima edizione die seguito dalla maestra Alessandra Celentano, che per lui stravedeva, ildi danza classica Alessandro Cavallo arrivò nella finale del circuito danza, dove però fu battuto da Giulia Stabile, amatissima dal ...

Cosenza Post

Nel corso della puntata in onda il 26 novembre, infatti, ilpotrebbe rientrare in gara e, ... Un messaggio capace di rimettere in sesto anche il più deluso edei ...Nel corso della puntata in onda il 26 novembre, infatti, ilpotrebbe rientrare in gara e, ... Un messaggio capace di rimettere in sesto anche il più deluso edei ... Cosenza-Ascoli: le pagelle del match