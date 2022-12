Dl Rave | via libera con la ghigliottina alla Camera Bufera sul reintegro dei medici No Vax | opposizioni in rivolta

Il Sole 24 ORE

Sul provvedimento è scattata la 'tagliola', proteste delle opposizionilibera della Camera al decretocon 183 voti favorevoli, 116 contrari e una sola astensione. Sul decreto è scattata la cosiddetta 'tagliola'. Il provvedimento è stato messo ai voti subito dopo ...libera della Camera al dl: il testo è stato approvato indefinitiva con 183 sì, 116 contrari e un astenuto. Ora è legge. All'accelerazione si è arrivati in seguito alla decisione di ... Decreto Rave nella bufera: maratona notturna verso il voto finale Roma, 29 dic. Giorgia Meloni rivendica il dl rave in via di conversione in Parlamento. "Io considero profondamente sbagliato vedere che da vario tempo arriva gente da… Leggi ...Con 183 voti a favore, 116 contro e un'astensione, è legge il provvedimento che interviene su raduni musicali, ergastolo ostativo e medici no vax ...