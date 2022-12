Agenzia ANSA

Ladel Sud ha adottato oggi misure per limitare i viaggiatori dalla Cina, imponendo restrizioni ... mentre Pechino è alle prese con un'ondata di infezioni da- 19. "Fino al febbraio del ......malattie ritiene 'ingiustificata' una verifica obbligatoria a livello europeo dei sintomi del... Stati Uniti, Italia, India, Taiwan,del Sud, Giappone e Malaysia hanno tutti introdotto l'... Covid, Corea del Sud: restrizioni per chi arriva dalla Cina - Asia Il Covid torna a fare paura. Il governo Meloni ha deciso di rendere obbligatori i tamponi per chi arriva nel nostro Paese dalla Cina.Nessuna preoccupazione per l'agenzia Ecdc: "Europei più immunizzati, da noi certe varianti sono già comparse". L'Organizzazione della sanità punta sui vaccini: "No a discriminazioni" ...