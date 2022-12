Conversazione con Al Ketbi e Abdalla sulla partnership Italia-Emirati

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “L’è il nostro principale partner commerciale nell’UE27 e il nostro commercio non petrolifero ha stabilito nuovi record nei primi 9 mesi del 2022”, ha dichiarato Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio Estero degliArabi Uniti, dopo il recente incontra con una delegazione della Farnesina guidata dal segretario generale del ministero, Ettore Sequi. Lo scambio ha raggiunto i 29,9 miliardi di dirham (circa 7,7 miliardi di euro) quest’anno e ha un previsionale di crescita che non si ferma al 2023. D’altronde, come ha detto al Zeyoudi discutendo delle cooperazioni future, ci sono “più di 600 aziendene che chiamano ‘casa’ gli”. Ma non c’è solo la sfera economico-commerciale. Laitalo-na ruota attorno a rinnovate ...