Basilicata modello per tutta l’Italia? Parte la rivoluzione green

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La Regioneha deciso di utilizzare i fondi delle “compensazioni ambientali”, versate dalle compagnie petrolifere che estraggono il petrolio nelle valli della regione, per garantire uno sconto del 60% sulla bolletta del gas per i residenti. Le bollette che stanno arrivando in questo periodo hanno un importo pari a zero euro, anche grazie alle misure adottate dal governo. Inoltre, la Regione ha pensato anche alle famiglie che non sono servite dalla rete del metano, che devono affrontare l’aumento dei costi energetici, offrendo loro una soluzione per affrontare la crisi attuale e accelerare la transizione energetica. Investimento da 88 milioni di euro Al contempo, la regione ha previsto un investimento di 88 milioni di euro, erogato a fondo perduto attraverso un bando, per favorire l’acquisto e l’installazione di sistemi di produzione di energia elettrica o ...