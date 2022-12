Addio Vivienne!

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Eclettica, ribelle, originale, anticonformista… non basterebbe una pagina di aggettivi per descriverla per tanto unica e inimitabile! All’età di 81 anni ci ha lasciato ieri Vivienne Westwood, icona indiscussa del movimento Punk nonché regina delle passerelle internazionali. In più di 50 anni di attività, Dame Westwood ha scritto interi capitoli della storia della moda, con grande cultura ed enorme rispetto ha saputo evolvere l’estetica e rivoluzionare i costumi. Un’estetica eclettica e provocatoria che ha sempre trovato le proprie radici nella storia del costume, in particolare nell’heritage della sua amata Inghilterra. Dai molti ritenuta «la stilista pazza», in realtà Vivienne Westwood si è sempre contraddistinta per la sua forte identità e per la sua integrità morale, anticonformista per natura e non solo per definizione, non si è mai inginocchiata davanti all’altare dei costrutti ...