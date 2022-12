Tre ore di conferenza stampa La Meloni è un fiume in piena

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dalla manovra migliore possibile, passando per il decreto Rave che manda un messaggio a chi vuole violare le leggi, fino al Presidenzialismo che “si farà”. Poi il supporto senza sé e senza ma all’Ucraina e la difesa del Msi che “ha avuto un ruolo importante nella democrazia di questo Paese”. È durata tre ore ladi fine anno in cui il presidente del Consiglio, Giorgia, ha spaziato su ogni possibile argomento con dichiarazioni che faranno discutere a lungo. Verso il presidenzialismo Dopo un preambolo in cui ha elogiato la legge di Bilancio approvata ieri e la solidità della coalizione, dicendo di fidarsi “degli alleati al governo” con cui “c’è una visione comune”, ha spiegato di voler portare a casa “il presidenzialismo perché velocizzare le istituzioni sarà la mia eredità” politica. Una riforma costituzionale ...

LA NOTIZIA

