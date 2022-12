Tabellino Sassuolo-Inter 0-1 | marcatori e gol amichevole invernale 2022

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildi0-1 con ie i gol del match valido comedel 29 dicembre. Al Mapei Stadium qualche occasione ma nessun gol nel primo tempo dell’ultimo test prima del ritorno in campo per la Serie A del 4 gennaio. Nella ripresa ci pensa Edin Dzeko a sbloccare la partita, e il suo è anche il gol vittoria di questo impegno conclusivo dell’anno. Di seguito ildel match. GLI HIGHLIGHTS0-1: 63? Dzeko (I): Pegolo (83? Russo), Rogerio (72? Marchizza), Henrique (83? Harroui), Pinamonti (72? Alvarez), Ferrari (83? Ayhan), Ceide (59? Thorstvedt), Frattesi (72? Obiang), Toljan (83? Kyriakopoulos), ...

(4 - 3 - 3): 25 Pegolo; 22 Toljan, 44 Ruan Tressoldi, 13 Ferrari, 6 Rogerio; 23 Traoré, 7 Henrique, 16 Frattesi; 92 Defrel, 9 Pinamonti, 15 Konradsen Ceide. A disposizione: 30 ...La partita Sampdoria - Ligorna di Venerdì 30 dicembre 2022 in diretta: formazioni ein tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei blucerchiati GENOVA - ...contro il. ... DIRETTA Sassuolo-Inter 0-1: vantaggio di Edin Dzeko Sassuolo, Erlic rientrato alla base dopo il Mondiale. Domani l'amichevole contro l'Inter Il Sassuolo Calcio si è allenato oggi pomeriggio al Mapei Football Center in vista del test amichevole… Leggi ...L'Inter saluta il 2022 con una vittoria: Dzeko decide l'amichevole col Sassuolo, Lukaku in campo per 84 minuti.