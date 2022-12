Rifiuti | la guerra in Ucraina fa lievitare i costi dell’impianto di Ponticelli

Leggi su anteprima24

Napoli – Lain atto incon il conseguente aumento deidelle materie prime fa sentire i suoi effetti anche a Napoli. Ad esempio, sul fronte dei. Oggi, l'assessore all'ambiente Paolo Mancuso ha spiegato al consiglio comunale che ibiodigestore che dovrà sorgere in via De Roberti alieviteranno di quasi il 40%, passando da 30 a 42 milioni di euro. La prima gara è andata deserta e ora, con l'aggiornamento della base d'asta, si tenterà l'aggiudicazione entro giugno per non vedere svanire i finanziamenti. Intanto, gli aumenti sono vertiginosi per tutte le voci. E all'assessore Mancuso è toccato spiegare che aumentano i prezzi persino dei collaudi "perché sono proporzionali al costo totale ...