Perché Rey Skywalker non ha avuto bisogno di addestramento

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Star Wars. La Trilogia Sequel è stata presa di mira, prima di ogni cosa, a causa della capacità della protagonista Reydi usare la Forza senza. Già in Episodio VII – Il Risveglio della Forza ha dimostrato di avere delle capacità fuori scala, che hanno fatto storcere il naso ai più. Come ha

IndieForBunnies

... uno spettacolo allegro ma non spensierato,i protagonisti saranno sempre sull'orlo di una ... LA CILIEGINA SULLA TORTA con Edy Angelillo, Blas Roca, Milena Miconi scritto e diretto da Diego ...Colpa di un insolito Mondiale d'inverno e delle vacanze lunghe all'italiana:tante cose si ... In Inghilterra martedì 20 erano già in campo per la Coppa di Lega e in Spagna per la Copa del. ... Cortney Love: "Kurt Cobain e Lana Del Rey sono gli unici veri geni ...