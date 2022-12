Pensioni 2023 | tutte le misure approvate in Manovra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Vedrà la luce la mini riforma sulle, inserita nelladi bilancio approvata definitivamente dal Parlamento il 29 dicembre 2022, nata sotto la bandiera politica del governo Meloni. Tra conferme e novità, l’esecutivo ha preso alcune decisioni per evitare il ritorno secco alla Legge Fornero dal 1° gennaio. Ma non solo. Oltre alla flessibilitàstica c’è spazio per una super rivalutazione delleminime, che dal prossimo anno verranno super-rivalutate e portate a 600 euro per over 75. Le norme sulla rivalutazione sono state oggetto di più modifiche nel corso dell’iter di approvazione della Legge di bilancio. L’ultima delle quali inserita con un emendamento del governo al ddl bilancio, che ha cambiato le percentuali di ...

Sky Tg24

Slittamento perequazione per l'annodelledi importo complessivo superiore ai 2.101,52 euro mensili lordi (oltre 4 volte il Trattamento Minimo INPS) Come è noto, nel mese di gennaio ...Solo per illeminime salgono a 600 euro per gli over75. R - Reddito di cittadinanza. Per gli 'occupabili' il sussidio nelresta solo per 7 mensilità e decade dopo il primo rifiuto ... Manovra 2023, dal cuneo fiscale alle pensioni: chi ci guadagna e chi no Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Pagamento delle pensioni: le date di gennaio e il calendario 2023 per chi riscuote in contanti alle Poste o ha l'accredito in .... Indice Quando pagano le pensioni a gennaio Quando viene pagata la pe ...