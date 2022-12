MotoGP | troppe Ducati in pista | Jorge Martinez vorrebbe un limite | “Hanno più informazioni degli altri”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si continua a discutere di Motomondiale, anche se le ostilità per la stagione 2023 devono ancora aprirsi. Nelle ultime settimane è spuntato come argomento di discussione l’egemonia dellasulla griglia di partenza: nell’ultima stagione c’erano infatti otto moto di Borgo Panigale in, fra team ufficiale e quelli satellite. Oltretutto, la moto italiana si è dimostrata anche la più competitiva, con il successo di Francesco Bagnaia. Una situazione che non va genio propriamente a tutti. Nelle scorse settimane avevano fatto assai rumore le parole diViegas, rieletto presidente della Fim, che aveva sbandierato ai quattro venti l’intenzione della VR46 di correre sotto bandiera Yamaha nel 2024, eventualità poi smentita da Uccio Salucci qualche giorno dopo. Ma la presenza di così tantefa discutere anche ...