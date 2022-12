Kenya | liberate in un blitz 2 italiane catturate da al-Shabab con un finto posto di blocco

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Due ragazzeche erano state prese in ostaggio con un rapimento-lampo indel gruppo terroristico di al-, legato ad al-Qaeda, sono statedalla polizia di Nairobi, assieme ad altre due persone, nella foresta di Witu all’interno della contea di Lamu dopo un intenso scontro a fuoco. Nell’operazione che ha portato alla liberazione delle due donne sono anche stati recuperati, sostiene la polizia, anche due corpi senza vita, uccisi da miliziani di al-che, per portare a compimento il sequestro, si erano travestiti da ufficiali delle Kdf, le Forze di Difesa del. Indossando le divise dei militari, i terroristi di al-avevano costruito undiillegale nell’area di ...

